İsrail, Kudüs Günü Yaklaşırken Olası Siber Saldırılara Karşı Alarm Durumuna Geçti - Son Dakika
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İsrail, Kudüs Günü Yaklaşırken Olası Siber Saldırılara Karşı Alarm Durumuna Geçti

25.04.2022 11:48
İsrail, Kudüs Günü Yaklaşırken Olası Siber Saldırılara Karşı Alarm Durumuna Geçti

KUDÜS, 25 Nisan (Xinhua) -- İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü (INCD) Pazar günü İsrail web sitelerine yönelik olası siber saldırılar hakkında bir uyarı yayımladı.

KUDÜS, 25 Nisan (Xinhua) -- İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü (INCD) Pazar günü İsrail web sitelerine yönelik olası siber saldırılar hakkında bir uyarı yayımladı. INCD, Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda, Kudüs Günü yaklaşırken siber saldırılara karşı korunmayı güçlendirmek için bir dizi tavsiyede bulundu. Ramazan ayının son Cuma gününde düzenlenen Kudüs Günü, bu yıl 29 Nisan'a denk geliyor. Kurum, İsrail kamuoyuna şüpheli dosyaları açmamaları ve indirmemeleri, zarar görmüş internet sitelerinde gezinmemeleri veya şifre ve hesap bilgileri gibi kişisel bilgileri paylaşmamaları tavsiyesinde bulundu.

INCD'ye göre son birkaç yıldır İsrail karşıtı mesajlar ve İsrail'e ait internet sitelerine yönelik saldırılar genelde Kudüs Günü'nde zirveye çıkıyor. Kudüs Günü, 1979 yılında İran tarafından Filistinlilere destek amacıyla başlatılmıştı. Bu günde, İsrail'in 1967 savaşından bu yana süren Doğu Kudüs işgalini protesto etmek için İran'da ve bazı bölge ülkelerinde protestolar düzenleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İsrail, Kudüs Günü Yaklaşırken Olası Siber Saldırılara Karşı Alarm Durumuna Geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Kudüs Günü Yaklaşırken Olası Siber Saldırılara Karşı Alarm Durumuna Geçti - Son Dakika
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