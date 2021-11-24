İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bukeyrat, Mescid-i Aksa çevresinde bulunduğu sırda gözaltına alındı.
Bukeyrat'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Şeyh Bukeyrat daha önce de birçok kez İsrail güçlerince gözaltına alınmış ve hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.
Kaynak: AA
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