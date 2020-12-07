İsrail, Kudüs'te 9 bin gayrimeşru yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırıyor - Son Dakika

İsrail, Kudüs'te 9 bin gayrimeşru yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırıyor

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Atrut Sanayi Bölgesi'nde 9 bin yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırdığı bildirildi.

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Atrut Sanayi Bölgesi'nde 9 bin yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırdığı bildirildi. İsrail resmi televizyon kanalı Kan'da yer verilen haberde, Atrut Bölgesi'nde 9 binden fazla yerleşim birimi kurulmasına ilişkin projede gelişme olduğu belirtildi. Haberde, İsrail'in yerleşim birimlerinin inşasına ilişkin uluslararası eleştirileri görmezden gelme niyetinde olduğu, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'tan önce inşa çalışmalarının tamamlanacağı kaydedildi. Gelişmenin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kasım ayındaki görüşmesinin ardından gerçekleştiğine işaret edildi. İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, 15 Kasım Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat HaMatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.

Son Dakika

Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor

Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi

Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız

Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı

Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı

Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?