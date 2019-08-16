Son Dakika Haberleri: İsrail Kudüs'te Filistinli ilk yardım görevlisini başından yaraladı
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İsrail Kudüs'te Filistinli ilk yardım görevlisini başından yaraladı

21 dakika önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir ilk yardım görevlisini görevini yaptığı sırada plastik mermiyle başından vurarak yaraladı.

İsrail Kudüs'te Filistinli ilk yardım görevlisini başından yaraladı, System.String[]
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir ilk yardım görevlisini görevini yaptığı sırada plastik mermiyle başından vurarak yaraladı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde Filistinli göstericiler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylar sırasında yaralılara müdahale için bölgede bulunan gönüllü bir ilk yardım görevlisinin İsrail askerlerince plastik mermiyle başından vurulduğu belirtildi.
Söz konusu ilk yardım görevlisinin, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesi, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde protesto edilmişti.
Doğu Kudüs, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:23 Kaynak: AA
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