Son Dakika Haberleri: İsrail, kudüs'te filistinlilere ait 2 binayı daha yıktı
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İsrail, kudüs'te filistinlilere ait 2 binayı daha yıktı

1 saat önce

İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait 2 binayı daha yıktıFilistin, (DHA) ? İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait yapım aşamasındaki 2 binayı iş makineleriyle yıktı.

İsrail, kudüs'te filistinlilere ait 2 binayı daha yıktı, System.String[]

İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait 2 binayı daha yıktı

Filistin, (DHA) ? İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait yapım aşamasındaki 2 binayı iş makineleriyle yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail kuvvetleri, Filistinlilere ait yapım aşamasındaki 2 binayı iş makineleriyle yıktı. Kudüs'ün Eizariya kasabasındaki binaların, izinsiz inşa edildiği ve Batı Şeria'daki duvara çok yakın olduğu gerekçesiyle yıkıldığı belirtildi.

21 Temmuz'da, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ve 100'e yakın dairenin içinde yer aldığı 16 binanın yıkımının durdurulması için yapılan başvuru İsrail Yüksek Mahkemesince reddedilmiş; yapılar yıkılmıştı.

İsrail, Batı Şeria'daki duvara yakın olan yapıların kendileri için güvenlik riski oluşturduğunu ileri sürerek, birçok binayı benzer şekilde yıkmıştı.

Filistin medyası, İsrail'in düzenli olarak yaptığı bu yıkımların nedeninin, Filistin halkının Kudüs'te yayılmasını engellemek olduğunu belirtiyor.

Filistin, İsrail, Kudüs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:30 Kaynak: DHA
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