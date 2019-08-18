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İsrail, Kudüs'te stadyuma baskın düzenledi

9 dakika önce

İsrail kuvvetleri, Kudüs'ün Eski Şehri'ndeki Burj Al-Laqlaq stadyumuna baskın düzendi.

İsrail, Kudüs'te stadyuma baskın düzenledi, System.String[]
İsrail kuvvetleri, Kudüs'ün Eski Şehri'ndeki Burj Al-Laqlaq stadyumuna baskın düzendi.

İsrail özel kuvvetleri ve istihbaratı Pazar günü, Kudüs'ün Eski Şehri'ndeki Burj Al-Laqlaq stadyumuna baskın düzenleyerek içeride bulunan Filistinlilere saldırdı. Bazı taraftarları darp eden İsrail kuvvetleri, Filistinlilerden birini tutuklarken stadyumu tamamen boşalttı. Stadyuma baskın düzenleyen İsrail kuvvetleri stadyum içindeki bütün pankartları topladı. Bugün başlaması gereken Kudüs Ligi Sezonunun ilk maçına baskın düzenlenmesi nedeniyle, olağan Fikstür sekteye uğradı.

İsrail yetkilileri yaptıkları açıklamada, baskın nedeninin, İsrail'in ev yıkım politikasını eleştiren pankartların olduğunu kaydetti. - KUDÜS
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:04 Kaynak: İHA
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