İsrail Kudüs'te TİKA'nın tabelalarını söktü - Son Dakika

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, İsrail polisi eşliğinde bu sabah TİKA tarafından yapılan Mescid-i Aksa'nın yanındaki Yusufiye mezarlığının tabelalarını söktü.



İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, İsrail polisi eşliğinde bu sabah TİKA tarafından yapılan Mescid-i Aksa'nın yanındaki Yusufiye mezarlığının tabelalarını söktü. Belediye ve polis ekipleri, TİKA tabelalarını balyoz ve matkapla söktü. İslami vakıf yetkilileri İsrail Belediyesi'nin konuyla ilgili kendilerine bilgi vermediğini bildirdi. İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yanındaki Yusufiye Mezarlığının bakım ve onarımı 2010 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından yapılmıştı. - KUDÜS