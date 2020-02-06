İsrail polisi, Kudüs'te bu sabah düzenlenen araçlı saldırının "faili" olduğu iddiasıyla bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki bir Yahudi yerleşim biriminin yakınında gözaltına alınan Filistinlinin, sorgulanmak üzere güvenlik birimine götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Batı Kudüs'te sabah saatlerinde düzenlenen araçlı saldırıda biri ağır 12 İsrail askeri yaralanmıştı.

ABD'nin sözde barış planının ardından bölgede gerginlik tırmandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını 28 Ocak'ta açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti.

İsrail askerleri dün Batı Şeria'nın El Halil kentinde ABD'nin sözde barış planını protesto eden 17 yaşındaki Filistinli bir genci vurarak şehit etmişti.



Bu sabah da yine Batı Şeria'nın Cenin kentinde biri polis 2 Filistinli, İsrail güçlerince şehit edilmişti.



Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında ise bugün öğleden sonra bir araçtan açılan ateş sonucu 1 İsrail askeri hafif şekilde yaralanmıştı.