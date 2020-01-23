İsrail, Kudüs'teki bir meydanın mülkiyetini Rusya'ya devretti - Son Dakika

İsrail'in, Rusya'da tutuklu bir vatandaşının serbest bırakılması karşılığında, Kudüs'teki bir meydanın ve üzerindeki yapıların mülkiyetini Moskova yönetimine devrettiği belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesi, dünkü sayısındaki haberinde, 2019 sonlarında çıkarılan resmi bir evraka ulaştıklarını duyurdu. Söz konusu evrakta, "Rusya'nın, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Alexander Meydanı'nın mülkiyetini alma talebine İsrail'in olumlu karşılık verdiği, Moskova yönetimine devredilen meydanın bulunduğu arazi üzerinde Alexander Nevsky Kilisesi ile başka binaların da bulunduğu" bilgisi yer aldı.

Meydanın yer aldığı arazinin, 1859 yılında Rus Çarı 3. Alexander'a satıldığı ifade edilen haberde, Rusya'da 1917 yılında yaşanan devrimin ardından meydanın mülkiyetine ilişkin anlaşmazlıkların başladığı kaydedildi.

Haberde, meydanın mülkiyetiyle ilgili tartışmanın taraflarından birinin Yahudi asıllı bir Almanın başkanlık ettiği Filistin Rus Ortodoks Derneği, diğerinin ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin Sarayı'na yakınlığıyla bilinen Filistin Prusya Derneği olduğu belirtildi.

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev 2015 yılında Alexander Meydanı üzerindeki mülkiyet tartışmasını Rusya lehine sonlandırmak için resmi talepte bulunmuş, ancak İsrail tarafı bunu kabul etmemişti.

Son dönemde İsrail'de, üzerinde uyuşturucu bulunduğu suçlamasıyla Moskova'da 7,5 yıl hapse mahkum edilen İsrailli bir kadının serbest bırakılması karşılığında, Rusya ile bir anlaşmaya varılabileceği gündeme gelmişti.