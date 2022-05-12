Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın - Son Dakika
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Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın

12.05.2022 17:31

Son dakika haber: İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da dün öldürülen Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile için Doğu Kudüs'te taziyelerin kabul edildiği eve baskın düzenledi.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da dün öldürülen Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile için Doğu Kudüs'te taziyelerin kabul edildiği eve baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisleri, Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina semtinde el-Lika Kilisesi'nde yer alan taziye evine baskın yaparak burada bulunan bazılarını hafif yaraladı.

Lika Kilisesi'ne asılan Filistin bayrağını indirerek el koyan İsrail polisi, daha sonra gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kardeşi Antuan'ı ifadeye çağırdı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın

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Gazze'de gazeteciler, İsrail güçlerince öldürülen Ebu Akile'yi andı Gazze'de gazeteciler, İsrail güçlerince öldürülen Ebu Akile'yi andı Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2) Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İsrail güçlerinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın - Son Dakika


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