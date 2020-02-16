İsrail kurşunuyla vurulan Filistinli çocuk gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İsaviyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinlinin gözünü kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail Vatandaş Hakları Derneğince yapılan açıklamada, yaralanan Filistinli Malik İsa'nın (9), hastaneye sevk edildiği, gözünü kaybetme riski taşıdığı ifade edildi.

"9 yaşındaki bir çocuk, özel kuvvetler ve sınır polisi için tehdit oluşturmak adına ne yapmış olabilir ve ciddi şekilde yaralanarak tek gözünü kaybeder?" sorusu yöneltilen açıklamada, İsa'nın plastik mermi ile gözünü kaybetme tehlikesine maruz kalan ilk çocuk olmadığı vurgulandı.

İsaviyye beldesinde Filistinli bir çocuk, dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlemesi üzerine çok sayıda Filistinli taş atarak baskına engel olmaya çalışmıştı.

İsrail askerleri, 27 Haziran'da Filistinli Muhammed Semir Ubeyd'i (20) yakın mesafeden açtığı ateş sonucu katletmesinin ardından 6 aydan bu yana İsaviyye beldesine aralıklarla baskın düzenliyor ve bazı Filistinlileri gözaltına alıyor.