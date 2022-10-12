İsrail, kuşattığı Şuafat'taki on binlerce Kudüslüyü "toplu cezalandırıyor" (2) - Son Dakika
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İsrail, kuşattığı Şuafat'taki on binlerce Kudüslüyü "toplu cezalandırıyor" (2)

12.10.2022 11:34

İsrail güçleri, 8 Ekim'de bir polisin öldürüldüğü saldırının ardından Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatmayı sürdürüyor.

İsrail güçleri, 8 Ekim'de bir polisin öldürüldüğü saldırının ardından Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatmayı sürdürüyor.

Genellikle alt gelir grubundan, İsrail kimliği taşıyan on binlerce Filistinlinin yaşadığı Şuafat, İsrail'in Ayrım (Utanç) Duvarı'nın ardında yer alan ancak yönetimsel olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı büyük bir semt konumunda.

İsrail ordusu, 8 Ekim'deki saldırıda bir polisinin öldürüldüğü ve biri ağır ikisinin yaralandığı saldırının şüphelisi 22 yaşındaki Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'nda saklandığını belirtiyor.

Şüphelinin Batı Şeria'ya kaçacağını öne sürerek, Şuafat'a günlerdir kuşatma uygulayan İsrail ordusu, kamp ile Kudüs'ün geri kalanı arasında her gün binlerce insan tarafından kullanılan kontrol noktasındaki geçişler dahil, kampa çıkan tüm yolları kapattı.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, kuşattığı Şuafat'taki on binlerce Kudüslüyü 'toplu cezalandırıyor' (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, kuşattığı Şuafat'taki on binlerce Kudüslüyü "toplu cezalandırıyor" (2) - Son Dakika
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