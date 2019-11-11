İsrail kuvvetlerinin plastik mermiyle arkadan vurduğu Filistinli: 'O gün defalarca öldüm'

Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isterken İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Filistinli genç, görüntülerin o gün yaşadıklarının sadece küçük bir kısmını yansıttığını söyledi.



Filistinli Karam Qawasmi'nin geçtiğimiz yıl İsrail kuvvetlerince plastik mermi ile arkasından vurulduğunu gösteren görüntüler bir yıl sonra ortaya çıktı.