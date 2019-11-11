İsrail kuvvetlerinin plastik mermiyle arkadan vurduğu Filistinli: 'O gün defalarca öldüm'
6 saat önce
Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isterken İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Filistinli genç, görüntülerin o gün yaşadıklarının sadece küçük bir kısmını yansıttığını söyledi.
Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isterken İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Filistinli genç, görüntülerin o gün yaşadıklarının sadece küçük bir kısmını yansıttığını söyledi.
Filistinli Karam Qawasmi'nin geçtiğimiz yıl İsrail kuvvetlerince plastik mermi ile arkasından vurulduğunu gösteren görüntüler bir yıl sonra ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:01
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