Son Dakika Haberleri: İsrail kuvvetlerinin plastik mermiyle arkadan vurduğu Filistinli: 'O gün defalarca öldüm'
Son Dakika Dünya İsrail kuvvetlerinin plastik mermiyle arkadan vurduğu Filistinli: 'O gün defalarca öldüm'

İsrail kuvvetlerinin plastik mermiyle arkadan vurduğu Filistinli: 'O gün defalarca öldüm'

6 saat önce

Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isterken İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Filistinli genç, görüntülerin o gün yaşadıklarının sadece küçük bir kısmını yansıttığını söyledi.

İsrail kuvvetlerinin plastik mermiyle arkadan vurduğu Filistinli: 'O gün defalarca öldüm', System.String[]

Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isterken İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Filistinli genç, görüntülerin o gün yaşadıklarının sadece küçük bir kısmını yansıttığını söyledi.


Filistinli Karam Qawasmi'nin geçtiğimiz yıl İsrail kuvvetlerince plastik mermi ile arkasından vurulduğunu gösteren görüntüler bir yıl sonra ortaya çıktı.

Euronews.com'da Görüntüle

Batı Şeria, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Morales'in istifasına ilk yorum: Gayrimeşru rejimlere mesaj
Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 02:23:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail kuvvetlerinin plastik mermiyle arkadan vurduğu Filistinli: 'O gün defalarca öldüm'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]