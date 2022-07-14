İsrail: Lapid-Biden görüşmesinde İran dosyası ve normalleşme konuşuldu

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Batı Kudüs'teki görüşmesinde Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme ve İran konusu ön plana çıktı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Lapid-Biden görüşmesinin içeriğine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail ile ABD arasındaki sıcak ve bağımsız ilişkilerden memnuniyetle söz eden ikili, başta İran dosyası ve nükleer anlaşma olmak üzere bölgesel meseleler üzerine uzun görüşmeler yaptı.

Görüşmede Lapid, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmaması yönündeki kararı dolayısıyla Biden'a teşekkür etti.

İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesine karşı olduğunu belirten Lapid, alternatif bir anlaşmayı görüşmek üzere müzakere masasına dönmesi için İran'a baskının artırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleştirilmesi meselesine de değinilen görüşmede, iki lider, Negev Zirvesi'nin önemine vurgu yaparak, normalleşen ülkeler dairesinin genişlemesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

İkili, Filistin konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Öte yandan iki lider, her iki ülkenin yayınladığı ortak bildirilerden de memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki lider ayrıca, İsrail vatandaşlarının ABD'ye seyahat vizesi alma zorunluluğundan muaf tutulması sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Biden'ın, cuma günü Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor.