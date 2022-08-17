Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

17.08.2022 17:40

İsrail'le normalleşen ilişkilerin ardından Türkiye, Tel Aviv'le karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı. Konu hakkında ABD Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Aviv'le karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı alındığını duyurdu.

"SÜREÇ RESMEN BAŞLAMIŞ OLACAK"

Açıklamalarında Çavuşoğlu, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail ile bir diyalog süreci başlamıştı. Sayın Herzog'un Türkiye ziyareti benim İsrail ziyaretim ile süreç devam etti. İlişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçilerin atanması da vardı. Daha önce bu konuda çalışmalara başlattığımızı duyurmuştuk. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atama kararı aldık. Tel Aviv'e büyükelçi atayacağız. İsimler açıklanacak. Ve süreç resmen başlamış olacak. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN İLK SÖZLER

Türkiye ile İsrail'in karşılıklı Büyükelçi atama kararı hakkında açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve İsrail'in karşılıklı olarak büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

İSRAİL: BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER

İsrail Başbakanı Lapid ise, "Büyükelçi atama kararı bölgesel istikrar için büyük önem taşıyor" açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir değer ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Başbakan Yair Lapid ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından, İsrail ve Türkiye tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu." denildi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise gelişmeye ilişkin "Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Doğu Akdeniz'de iyi bir ortaklık ve komşuluk hepimiz için önemlidir. Tüm inançların mensupları barış içinde yaşayabilir ve yaşamalıdır." ifadelerini kullandı.

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