İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi - Son Dakika

İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi

12.05.2021 09:19

İsrail'in Lid şehrinde Yahudi yerleşimciler tarafından şehit edilen Filistinli vatandaşın cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle kentte olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran Belediye Başkanı Yair Revivo, "Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada resmen iç savaş patlak verdi" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarına geç saatlere kadar devam etti. İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk, 35 Filistinli hayatını kaybetti, 233 kişi yaralandı. Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılar devam ederken, İsrail'in Lid kentinde de sokaklar adeta savaş alanına döndü.

CENAZE TÖRENİNDE GERİLİM

Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için düzenlenen cenaze töreninde, bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması, Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmasına neden oldu.

İsrail, Lid'de kontrolü tamamen kaybetti! İç savaşın patlak verdiği kentte OHAL ilan edildi

''RESMEN İÇ SAVAŞ PATLAK VERDİ''

Cenaze töreni sonrası kentte gerilim giderek artarken, Kentin Belediye Başkanı Yair Revivo, Başbakan Benyamin Netanyahu'dan olağanüstü hal ilan etmesini istediğini söyledi. "Yaşananlar polis için büyük ve ağır olaylar" diyerek ordunun şehirde konuşlandırılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Revivo, "Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada resmen iç savaş patlak verdi" dedi.

İsrail, Lid'de kontrolü tamamen kaybetti! İç savaşın patlak verdiği kentte OHAL ilan edildi

KENTİN KONTROLÜ TAMAMEN ÇIKABİLİR

Lid'de meydana gelen olayları, 1938 yılında Almanya'da Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlediği 'Kristal Gece'ye benzeten Revivo, kentin kontrolü tamamen çıkabilir uyarısında bulundu. Öte yandan, Akka'daki Yahudiler, Filistinlilerin yoğun saldırısı nedeniyle tüm konutları boşalttı. İsrail Gazze'den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm uçuşları durdurdu. İsrail işgali altındaki Hayfa Bölgesi'nde bulunan Umm al-Fahm'de Filistinliler ayaklandı.

İsrail, Lid'de kontrolü tamamen kaybetti! İç savaşın patlak verdiği kentte OHAL ilan edildi

1966'DAN BERİ İLK KEZ OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail'in Times Of Israel gazetesindeki haberde ise olağanüstü hal kararının İsrail vatandaşı Filistinliler için kullanılması durumuyla 1966'dan beri ilk kez karşılaşıldığı belirtildi. Haberde İsrailliler ve Filistinlilerin aynı şehri paylaştığı Lid'de çıkan olaylar sonucunda sinagogların ve çok sayıda arabanın da yakıldığı ifade edildi.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU GERİ ADIM ATMIYOR

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan yeni tehdit mesajı geldi. Netanyahu, hafta başından beri İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirerek "Saldırılarımızın şiddetini daha da artıracağız" dedi. Askeri yetkililerle yaptığı güvenlik toplantısının ardından konuşan İsrail Başbakanı, Hamas'ın "Hiç beklemediği şekilde vurulacağını" söyledi.

İsrail, Lid'de kontrolü tamamen kaybetti! İç savaşın patlak verdiği kentte OHAL ilan edildi

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN DA SALDIRI TEHDİDİ

Roket saldırılarını engellemek için hava kuvvetleriyle eşgüdümlü olarak çalıştıklarını belirten İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, "Gazze'den gelen roket saldırılarını engellemekte büyük başarı elde ettik. Büyük çapta saldırılara devam edeceğiz. Gazze'de tek bir evden roket fırlatılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk, 35 Filistinli hayatını kaybetti, 233 kişi yaralandı.

İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi - Son Dakika


YORUMLAR (19)
  • Ramazan kaş: Atilla herhalde sen yavudisin ne haklı davası orası Filistin toprakları kahr olsun İsrail ve taraftarları Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Merhamet insancıl bir duygudur: Bunun adı şiddettir bunun adı terördür ve hiç bir din kuralı bunu mağsumlaştırmaz sizlere sadece açıyorum insanlıktan çıkmış sınız ayrıca İsrail mutlak zafere yakındır Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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