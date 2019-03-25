Son Dakika Haberleri: İsrail Lobisinin Toplantısı Washington'da Protestolarla Başladı

İsrail Lobisinin Toplantısı Washington'da Protestolarla Başladı

10 dakika önce

ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantısı protestolarla başladı.

İsrail Lobisinin Toplantısı Washington'da Protestolarla Başladı, System.String[]
ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantısı protestolarla başladı.


ABD'deki "İsrail yanlısı hareketin en büyük toplantısı" olarak nitelenen AIPAC'ın bugün Washington'da başlayan yıllık toplantısı, 3 gün devam edecek. Toplantıya 10 binlerce kişinin katılımı bekleniyor.


ABD Kongre'sinde Cumhuriyetçi ve Demokrat kanatların da desteğini alan toplantıda, bu yıl ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı saymasının yansımalarının yanı sıra İsrail'in güvenliği konusunun da ele alınması bekleniyor.


-Demokrat adaylar katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 2020 yılında yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Parti aday adaylarından Senatör Elizabeth Warren, Senatör Kamala Harris, Senatör ve Beto O'Rourke ve Senatör Bernie Sanders AIPAC toplantısına katılmayacak.

AIPAC'ın Washington üzerindeki etkisi son olarak ABD'nin ilk Müslüman başörtülü Kongre üyesi İlhan Omar'ın, AIPAC'in ekonomik yardımda bulunarak Kongre üyelerini satın aldığı yönündeki yorumları üzerine tekrar tartışmaya açılmıştı.


Kurulduğu 1950'lerde ABD'de sadece küçük bir lobi grubu olarak faaliyet gösteren AIPAC, bugün Kongreye her yıl milyonlarca dolar bağışta bulunuyor.


ABD'de yapılan siyasi bağışların takibini yapan "Open Secret" sitesinde yer alan bilgilere göre, AIPAC Cumhuriyetçilere oranla Demokratlara daha fazla bağış yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Washington, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor Başakşehir Kulübüne Destek Verecek mi? İşte İmamoğlu'nun Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: Adını Ayasofya Cami Yaparak Müze Sıfatından Çıkarabiliriz Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 00:46:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Lobisinin Toplantısı Washington'da Protestolarla Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]