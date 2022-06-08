İsrail, Lübnan'ın itirazına rağmen "Kariş" sahasında gaz aramaya devam edeceğini duyurdu - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın itirazına rağmen "Kariş" sahasında gaz aramaya devam edeceğini duyurdu

08.06.2022 17:42
İsrail, Lübnan'ın itirazına rağmen "Kariş" sahasında gaz aramaya devam edeceğini duyurdu

İsrail, Lübnan'ın itirazlarına rağmen Doğu Akdeniz'deki Kariş sahasında gaz arama çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'ın itirazlarına rağmen Doğu Akdeniz'deki Kariş sahasında gaz arama çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Enerji Bakanı Karin Elharrar, yayınladıkları ortak açıklamada, ihtilaflı deniz sahası olan "Kariş"in "İsrail'in mülkü olduğunu" ileri sürdü.

Açıklamada, Kariş'in, "İsrail Devletinin stratejik mülklerinden biri" olduğu iddia edilerek, "İsrail Devletinin ekonomik bölgesindeki enerji ve doğal gaz kaynaklarını çıkarmayı ve devletin yeşil ekonomisini geliştirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Sondaj yapılacak alanın İsrail'e ait olduğu belirtilen açıklamada, bu bölgenin ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında müzakerelerin yürütüldüğü bölgenin birkaç kilometre güneyinde bulunduğu savunuldu.

Açıklamaya ayrıca, Lübnan'a "deniz sınırları konusundaki müzakereleri hızlandırması" çağrısı yapıldı.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamış ve bunların sonuncusu Mayıs 2021'de düzenlenmişti. O tarihten bu yana taraflar arasında yeni bir müzakere gerçekleşmedi.???????

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Lübnan: İsrail'le deniz sınırı müzakerelerinin canlandırılmasını isteyeceğiz Lübnan: İsrail'le deniz sınırı müzakerelerinin canlandırılmasını isteyeceğiz
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın itirazına rağmen 'Kariş' sahasında gaz aramaya devam edeceğini duyurdu - Son Dakika

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