İsrail: Lübnan'la ihtilaflı deniz sahası sorunu ABD ara buluculuğunda çözülecek - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail: Lübnan'la ihtilaflı deniz sahası sorunu ABD ara buluculuğunda çözülecek

06.06.2022 22:33
İsrail: Lübnan'la ihtilaflı deniz sahası sorunu ABD ara buluculuğunda çözülecek

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan ile ihtilaflı deniz sahası ve buradan gaz çıkarılmasıyla ilgili anlaşmazlığın ABD ara buluculuğundaki müzakereler yoluyla çözüleceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan ile ihtilaflı deniz sahası ve buradan gaz çıkarılmasıyla ilgili anlaşmazlığın ABD ara buluculuğundaki müzakereler yoluyla çözüleceğini söyledi.

Gantz, liderliğini yaptığı Mavi-Beyaz İttifakının Meclis Grup Toplantısı'nda, İngiltere merkezli "Energean" şirketine ait bir sondaj gemisinin, ihtilaflı deniz sahasından doğal gaz çıkarmak için bölgeye gelmesinin Lübnan tarafının tepkisini çekmesiyle ilgili konuştu.

İsrail merkezli "TheMarker" internet sitesine göre Gantz toplantıda, sondaj gemisinin planlandığı gibi 4 Haziran Cumartesi günü, Kariş Sahası'na geldiğini belirtti.

Savunma bakanlığının, geminin ve çevresinin güvenliğini sağlamaktan başka bir rolü olmadığını ifade eden Gantz, ihtilaflı deniz sahasıyla ilgili tüm sorunların ABD ara buluculuğundaki müzakereler aracılığıyla çözüme kavuşturulacağına işaret etti.

Gantz, Lübnan'ın söz konusu bölgeyle ilgili İsrail'le anlaşmaya vararak büyük menfaat elde edeceğini, bu sayede gaz sahasının geliştirilmesinde çalışma imkanı bulacağını savundu.

"Energean" şirketine ait geminin doğal gaz çıkarmak için Singapur'dan ihtilaflı Kariş Sahası'na gelmesi Lübnan'da tepkiye neden olmuştu.

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Selim dün yaptığı açıklamada, İsrail'in iki ülke arasında ihtilaf konusu olan deniz sahasında yürüttüğü faaliyetlerin Lübnan'ın güneyindeki istikrar ortamını tehdit ettiğini belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamış ve bunların sonuncusu Mayıs 2021'de düzenlenmişti. O tarihten bu yana taraflar arasında yeni bir müzakere gerçekleşmedi.

YORUMLAR
500
Lübnan Savunma Bakanı, İsrail'in ihtilaflı deniz sahasındaki faaliyetlerine karşı uyardı Lübnan Savunma Bakanı, İsrail'in ihtilaflı deniz sahasındaki faaliyetlerine karşı uyardı Biden'ın ay sonunda planlanan Orta Doğu seyahatinin ertelendiği iddia edildi Biden'ın ay sonunda planlanan Orta Doğu seyahatinin ertelendiği iddia edildi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: Lübnan'la ihtilaflı deniz sahası sorunu ABD ara buluculuğunda çözülecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:18 Okuldaki dansözlü eğlence olayının aslı ortaya çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 22:40:45. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail: Lübnan'la ihtilaflı deniz sahası sorunu ABD ara buluculuğunda çözülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement