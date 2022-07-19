İsrail: Lübnan liderleri çatışma yolunu seçerse zarar görür - Son Dakika
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İsrail: Lübnan liderleri çatışma yolunu seçerse zarar görür

19.07.2022 18:29
İsrail: Lübnan liderleri çatışma yolunu seçerse zarar görür

İsrail hükümeti, çatışma yolunu seçmeleri halinde Lübnan liderlerinin zarar göreceği tehdidinde bulundu.

İsrail hükümeti, çatışma yolunu seçmeleri halinde Lübnan liderlerinin zarar göreceği tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Başbakan Yair Lapid ile Lübnan sınır bölgesi yakınlarında yaptığı gezinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

"Lübnan'ın liderleri, çatışma yolunu seçerlerse ciddi şekilde zarar göreceklerini çok iyi biliyor." ifadelerini kullanan Gantz, Lübnan'dan İsrail ile anlaşma yoluna gitmesini istedi.

Gantz, "İsrail, komşularının refahı için çok şey yapmaya ve vatandaşlarını korumak için harekete geçmeye her an hazır. Karada, denizde, havada ve elektronik sahada, her alanda hazırız." uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de aynı açıklamada ülkesinin "her türlü tehdide karşı harekete geçmeye hazır" olduğunu belirterek gözdağı verdi.

Lapid, çatışma peşinde olmadıklarını vurgulayarak "ülkesinin egemenliğine veya vatandaşlarına saldırmaya çalışan herkesin korkunç bir hata yaptığını çok çabuk öğreneceğini" kaydetti.

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e yaklaşımını "kabul edilemez" şeklinde nitelendiren Lapid, Hizbullah'ı sert bir askeri karşılık vermekle tehdit etti.

Lapid, Lübnan'ın Hizbullah için bir platform veya İran'ın bir aracı olmasını değil, istikrarlı ve müreffeh bir komşu olmasını istediklerini belirterek İran'a "dünyanın en büyük terör ihracatçısı" suçlamasını yöneltti.

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Yair Lapid, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: Lübnan liderleri çatışma yolunu seçerse zarar görür - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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