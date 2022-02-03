Üye Girişi
İsrail, Lübnan ordusuna 4 kez yardım teklif ettiğini açıkladı - Son Dakika

İsrail, Lübnan ordusuna 4 kez yardım teklif ettiğini açıkladı

03.02.2022 15:02
İsrail, Lübnan ordusuna 4 kez yardım teklif ettiğini açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan ordusuna defalarca yardım teklif ettiklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan ordusuna defalarca yardım teklif ettiklerini söyledi.

İsrail basınına göre, dün Bahreyn'de temaslarda bulunan Gantz, Tel Aviv'de düzenlenen Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü Konferansı'na konuşma kaydı gönderdi.

İsrailli Bakan, konuşmasında, İsrail ordusunun, 2021 yılı içinde ve son olarak geçen hafta olmak üzere Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) aracılığıyla Lübnan ordusuna dört kez yardım teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

Lübnan ordusunun temel malzemelerde sıkıntı yaşadığını belirten Gantz, yardım teklifinin, " İran'ın desteklediği Hizbullah'ın güçlenmesiyle yüzleşmesi için Lübnan ordusunu desteklemeyi amaçladığını" kaydetti.

Lübnan'ın bir "istikrarsızlık adası" haline geldiğini belirten Gantz, Lübnan halkını "düşman" olarak görmediklerini savundu.

Savunma Bakanı Gantz, ne tür yardım teklifinde bulundukları ve Lübnan makamlarının bu teklife nasıl yanıt verdiği konusunda ise açıklama yapmadı.

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili ise Gantz'ı yalanlayarak, İsrail'in Lübnan ordusuna değil Beyrut Limanı patlaması nedeniyle zarar gören Lübnan halkına yardım için UNIFIL üzerinden teklifte bulunduğunu söyledi.

İsrailli Bakan, dün sürpriz bir ziyaretle Bahreyn'e gitmişti.

YORUMLAR
500

Tel Aviv, Bahreyn, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan ordusuna 4 kez yardım teklif ettiğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı
14:59 Bekir Bozdağ talimatı verdi! Kravat, sakal "iyi hal" indirimi olmaktan çıkıyor
14:54 Canlı yayında ilginç anlar! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkahayı patlattı
14:45 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip yeni parti mi kuracak? İddialara sert yanıt verdi
14:33 İstiklal Caddesi'nde parfüm almayınca turisti tekmeleyip, başında şişe parçaladılar
14:20 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Sedat hapse girecek mi?
14:18 Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi?
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a dönüyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 15:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan ordusuna 4 kez yardım teklif ettiğini açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement