Son Dakika Haberleri: İsrail Lübnan Sınırında Bir Tüneli İmha Etti

İsrail Lübnan Sınırında Bir Tüneli İmha Etti

1 saat önce

- İsrail Lübnan sınırında bir tüneli imha ettiTEL AVİV - İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah tarafından kazıldığı düşünülen bir tünelin daha imha edildiğini açıkladı.

- İsrail Lübnan sınırında bir tüneli imha etti

TEL AVİV - İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah tarafından kazıldığı düşünülen bir tünelin daha imha edildiğini açıkladı.
İsrail askerleri Lübnan sınırında yaptıkları aramalarda yeni bir yer altı tüneli keşfetti. Hizbullah tarafından kazıldığı düşünülen tünel yapılan tetkiklerin ardından patlayıcıyla imha edildi. İsrail Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada tünelin Lübnan'ın Ayta Eşşab köyünün yakınında bulunulduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünden de tünel arama çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "diğer ilgili makamların patlayıcı kullanılarak tünelin etkisiz hale getirildiği" bildirildi. Açıklamada ayrıca, İkinci Lübnan Savaşını sona erdiren BM 1701 sayılı kararına göre tünellerden Lübnan hükümetinin sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:00 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Lübnan, Dünya
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