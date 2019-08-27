Son Dakika Haberleri: İsrail, Lübnan sınırındaki trafiği kısıtladı
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İsrail, Lübnan sınırındaki trafiği kısıtladı

48 dakika önce

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiğini kısıtladı.

İsrail, Lübnan sınırındaki trafiği kısıtladı, System.String[]

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiğini kısıtladı.


İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan'a yapılan İHA saldırılarının ardından Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın tehditlerine karşı önlem almaya karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiğinin kısıtlandığı, sadece öncelikli araçlara izin verileceği kaydedildi.


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İsrail, Lübnan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:00 Kaynak: İHA
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