İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına... - Son Dakika

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İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına...
6 saat önce
İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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