İsrail mahkemesi AA foto muhabirini serbest bıraktı

İsrail mahkemesi, 22 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinden "oturum izni olmadığı" gerekçesiyle İsrail güçlerince gözaltına alınan ve o tarihten bu yana tutuklu bulunan Anadolu Ajansının (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u kefaletle serbest bıraktı.

İsrail'in güneyindeki Givon Sınır Dışı Merkezinde tutulan AA foto muhabiri Kharouf, özgürlüğüne kavuştu.

İsrail İçişleri Bakanlığının Kharouf'un serbest bırakılmasına yaptığı itirazı bu sabah reddeden Givon Sınır Dışı Merkezindeki yerel mahkeme, AA muhabirinin 40 bin şekel (65 bin lira) kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Söz konusu kefaletin ödenmesinin ardından AA foto muhabiri, 22 Ocak'tan bu yana tutulduğu sınır dışı merkezinden serbest bırakıldı.

Ailesi ve arkadaşlarınca sınır dışı merkezinin kapısında karşılanan Kharouf, duygusal anlar yaşadı.

Kharouf'un eşi Temam ile annesi Asya, kavuşma anında göz yaşlarına hakim olamadı.

Moralinin oldukça iyi olduğu görünen Kharouf, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla tek tek kucaklaştı.

"Kharouf bir dakika bile tutuklu kalmamalıydı"

Kharof'un avukatı Adi Lustigman, Givon Sınır Dışı Merkezinin önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Mustafa'ya 21 günlük geçici vize verdiğini ve bu zaman içerisinde söz konusu sürenin uzatılması için makamlara gerekli başvuruyu yapacaklarını belirtti.

Müvekkilinin serbest bırakılmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen Lustigman, "Mustafa'nın bir dakika bile sınır dışı merkezinde tutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ailesinin yaşadığı ve ait olduğu Kudüs'te Kharouf'un başta kimlik kartı olmak üzere tüm haklarını alması için verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Lustigman, Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Kharouf'un eşi Temam'ın İçişleri Bakanlığına aile birleşimi başvurusunu hatırlatarak bu süreci takip edeceklerini ifade etti.

"Mustafa büyük bir zulme maruz kaldı"

Öte yandan Kharouf'un eşi Temam ise eşine büyük zulüm yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Mustafa büyük bir zulme maruz kaldı ve bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Dolayısıyla bizim için 24 Ekim, tarihi bir gün. Mustafa'nın bugün serbest bırakılacağını bilmiyorduk. Gerçekten bugünün geleceğine inanamıyorduk. Çok mutluyuz."