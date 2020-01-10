İsrail Mahkemesi: İç İstihbarat Servisi Şabak, sorgulamalarda işkence uyguluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail Mahkemesi: İç İstihbarat Servisi Şabak, sorgulamalarda işkence uyguluyor - Son Dakika

İsrail Mahkemesi: İç İstihbarat Servisi Şabak, sorgulamalarda işkence uyguluyor

56 dakika önce

İsrail yerel mahkemesi, ülkenin polisi ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) dedektiflerinin, "sorgulamalar sırasında sanıkları kasıtlı olarak uyutmadıkları ve işkence ettiklerine" ilişkin ayrıntıların açıklanmasına izin verdi.

İsrail Mahkemesi: İç İstihbarat Servisi Şabak, sorgulamalarda işkence uyguluyor, System.String[]

İsrail yerel mahkemesi, ülkenin polisi ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) dedektiflerinin, "sorgulamalar sırasında sanıkları kasıtlı olarak uyutmadıkları ve işkence ettiklerine" ilişkin ayrıntıların açıklanmasına izin verdi.

İsrail 7. Kanal'ında yer alan habere göre Tel Aviv'in 15 kilometre güneydoğusundaki Lod kenti yerel mahkemesinden, Şabak'ın engel olma çabalarına rağmen, "gözaltında tutulanların maruz kaldığı insan haklarına aykırı duruma ilişkin bilgilerin yayınlanabilmesi" yönünde karar çıktı.

Mahkemenin "oldukça tehlikeli" olarak nitelendirdiği ayrıntılara göre, İsrail'de İç İstihbarat Servisi Şabak, sorgular sırasında sanıkları uyutmuyor ve onlara işkence ediyor.

Gözaltındaki sanıklardan birinin şikayetinde, "İsrail polisinin ellerini ve ayaklarını acı verecek şekilde sıkıca bağlayıp sorguya çektiği, bu zor şartlardan kurtulmak için tuvalete sığınmak zorunda kaldığı" ifadeleri yer aldı.

Sorgulanan ve şikayetçi olan kişilerin kimlikleri ve etnik yapılarına ilişkin ayrıntı verilmezken, Şabak'ın ayrıca çok kısa aralarla iki günü bulan ve sürekli tekrarlanan sorgulama teknikleri uyguladığı belirtildi.

Tel Aviv, Şin Bet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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