İsrail mahkemesi İtalya'daki kazadan kurtulan çocuğun halaya iade edilmesine hükmetti - Son Dakika

İsrail mahkemesi, İtalya'da 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasından kurtulan tek kişi olan 6 yaşındaki çocuğu İsrail'e götüren dedesi Shmuel Peleg'in, 15 gün içinde torununu İtalya'daki halası Aya Biran'a iade etmesine hükmetti.

İtalya'nın kuzeyindeki Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesiyle yaşanan mayıs ayındaki kazadan kurtulan 6 yaşındaki Eitan Biran'ın, dedesi tarafından İsrail'e götürülmesi nedeniyle halanın açtığı davanın duruşması, Tel Aviv Bölge Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, İsrail vatandaşı dede Shmuel Peleg'in çocuğu 15 gün içinde İtalya'daki halasına iade etmesine karar verdi. Ancak, Peleg'in kararı bir hafta içinde temyize götürme hakkı olduğu belirtildi.

Mottarone'deki teleferik kazası

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabasıyla yaklaşık 1500 metre yükseklikteki Mottarone kasabasını bağlayan teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi neticesinde kabinde bulunan 15 kişiden 14'ü hayatını kaybetmişti.

Kazada anne, baba, kardeşi ile babaanne ve dedesini kaybeden Eitan, olayın ardından İtalyan makamları tarafından İtalya'da yaşayan halası Aya Biran'a emanet edilmişti.

Eitan, eylülde İsrail'de yaşayan anne tarafından dedesi Peleg tarafından İsviçre üzerinden özel uçakla İsrail'e getirilmişti.

Bunun üzerine İtalya'da dede Peleg hakkında "insan kaçırma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. İtalya'daki Cumhuriyet Savcılığı birkaç gün önce Peleg ve ona yardım eden şoförü hakkında uluslararası yakalama emri çıkarmıştı.

İsrail'deki aile mahkemesi hala Aya Biran'ın açtığı davada, 25 Ekim'de aldığı kararla, kazadan sonra dedesi Shmuel Peleg tarafından İsrail'e getirilen 6 yaşındaki çocuğun İtalya'ya gönderilmesine karar vermişti.