İsrail mahkemesi Kaşıkçı cinayetinde adı geçen İsrailli firma hakkındaki davayı reddetti - Son Dakika

İsrail mahkemesi Kaşıkçı cinayetinde adı geçen İsrailli firma hakkındaki davayı reddetti

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelen, 20 ülkede 1400'den fazla kişiyi izlediği iddia edilen İsrailli siber gözetim firması "NSO Group"a kısıtlama getirilmesi talebiyle açılan dava, İsrail mahkemesi tarafından reddedildi.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelen, 20 ülkede 1400'den fazla kişiyi izlediği iddia edilen İsrailli siber gözetim firması "NSO Group"a kısıtlama getirilmesi talebiyle açılan dava, İsrail mahkemesi tarafından reddedildi.

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Tel Aviv Bölge Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütünün, NSO Group'un ihracat lisansının İsrail yönetimince iptal edilmesi, tartışmalı yazılımlarını yurt dışına özellikle de bu yazılımları kötü amaçlı kullanabilecek rejimlere satmasının engellenmesi talebiyle açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Yazılı açıklamada, "casusluk amacıyla bir insan hakları savunucusunun telefonunun hacklenmeye çalışıldığı ve bu girişimin ardında NSO Group'un olduğuna yönelik iddialara ilişkin herhangi bir delil sunulmadığı" gerekçesiyle davanın reddedildiği belirtildi.

Tartışmaların odağındaki şirket hakkındaki suçlamalar

İsrailli şirketin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmelerde geçmişti.

Kaşıkçı'nın Kanada'da yaşayan arkadaşı Suudi aktivist Ömer Abdülaziz, telefonuna İsrailli şirkete ait casus yazılımın yüklendiğini dile getirmişti.

Abdulaziz, casus program sayesinde Kaşıkçı ile yaptığı konuşma ve yazışmaların ortaya çıktığını, Suudi gazetecinin bu konuşma ve yazışmalar sebebiyle öldürülmüş olabileceğini ifade ederek Aralık 2018'de NSO Group hakkında dava açmıştı.

ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snowden, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan röportajında, "Eğer NSO, Pegasus teknolojisini, geçmişi insan hakları ihlalleriyle dolu Suudi Arabistan'a satmamış olsaydı Cemal Kaşıkçı şu an hayatta olabilirdi." demişti.

Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Group hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığını, 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek dava açmıştı.

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail mahkemesi Kaşıkçı cinayetinde adı geçen İsrailli firma hakkındaki davayı reddetti - Son Dakika
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