İsrail mahkemesi Kudüs Valisi Gays'ın gözaltı süresini uzattı - Son Dakika

Gays, nisan ve mayıs aylarında da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, İsrail Sulh Ceza Mahkemesi önünde toplanan bir grup Filistinli, Gays'ın serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Gays'ın avukatı Rami Osman, yaptığı basın açıklamasında, Kudüs'ün batısındaki İsrail Sulh Ceza Mahkemesi'nin Gays'ın gözaltı süresini gelecek perşembe gününe kadar uzattığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:53

Kaynak: AA

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