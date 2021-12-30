Üye Girişi
Son dakika! İsrail mahkemesi Şeyh Cerrah'taki Salim ailesiyle ilgili tahliye kararını dondurdu - Son Dakika

Son dakika! İsrail mahkemesi Şeyh Cerrah'taki Salim ailesiyle ilgili tahliye kararını dondurdu

30.12.2021 21:29

Son dakika haber: İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Salim ailesinin evini tahliye etmesine ilişkin kararı askıya aldı.

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Salim ailesinin evini tahliye etmesine ilişkin kararı askıya aldı.

Filistinli ailenin avukatı Macid Ganayim, Kudüs'ün batısındaki İcra Mahkemesinin, bugünkü duruşmada, Salim ailesiyle ilgili 29 Aralık'a kadar uygulanması gereken tahliye kararını dondurduğunu ve ev üzerinde hak iddia eden Yahudi yerleşimcilerden belge istediğini söyledi.

Ganayim, Yahudi yerleşimci ailenin, iddiasını kanıtlamak üzere, "1988'de evi satın aldığına ve tapuyu elinde bulundurduğuna" ilişkin belgeleri 10 gün içinde mahkemeye teslim etmesi gerektiğini belirtti.

Avukat Ganayim, duruşmada ayrıca polisin Şeyh Cerrah'taki durumun "hassasiyetini" gerekçe göstererek tahliye kararının ertelenmesini talep ettiğini aktardı.

Salim ailesinin Şeyh Cerrah'taki evinden 1988'de tahliye edilmesi yönünde alınan kararı temyize taşıdıklarını aktaran Ganayim, 33 yıl önce alınmış kararın geriye dönük bugün uygulanamayacağını, kararda usulsüzlükler bulunduğunu mahkemeye sunduklarını kaydetti.

"Bir parça rahat nefes aldık"

Filistinli aileden Eyüp Salim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin henüz tahliye kararını bozmadığını ancak dondurduğunu söyledi.

"Bir parça rahat nefes aldık." diyen Salim, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası camianın yanlarında yer almalarının kararda etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Duruşma sırasında onlarca aktivist, Salim ailesine destek olmak için mahkeme önünde toplandı.

Aktivistler, İsrail işgali ve yasa dışı yerleşimlere karşı pankart açarak sloganlar attı.

Salim ailesinin 3 kuşaktır yaşadığı evine tahliye kararı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Filistinli Salim ailesinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evlerini 29 Aralık'a kadar tahliye etmeleri kararı vermişti.

Salim ailesi, 1948'den bu yana bu evde yaşadıklarını belirterek tahliye kararına itiraz etmişti. Filistinlilerin yanı sıra Avrupa Birliği ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birçok kez Salim ailesini ziyaret ederek destek vermişti.

Son dakika! İsrail mahkemesi Şeyh Cerrah'taki Salim ailesiyle ilgili tahliye kararını dondurdu
Son dakika! İsrail mahkemesi Şeyh Cerrah'taki Salim ailesiyle ilgili tahliye kararını dondurdu
Son dakika! İsrail mahkemesi Şeyh Cerrah'taki Salim ailesiyle ilgili tahliye kararını dondurdu

YORUMLAR
500

Doğu Kudüs, Aralık, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İsrail mahkemesi Şeyh Cerrah'taki Salim ailesiyle ilgili tahliye kararını dondurdu - Son Dakika


Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü         
20:54
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
21:34 Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler
21:33 Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı
21:04 Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin galasına katıldı
20:47 Başkentte 5 Ocak'tan itibaren toplu taşımaya zam
20:45 F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı
20:45 Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı
20:07 Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek
20:07 Antalya'daki fırtına canlı yayın yapan muhabire zor anlar yaşattı
19:22 Son Dakika! Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 21:53:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! İsrail mahkemesi Şeyh Cerrah'taki Salim ailesiyle ilgili tahliye kararını dondurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement