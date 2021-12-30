Son dakika! İsrail mahkemesi Şeyh Cerrah'taki Salim ailesiyle ilgili tahliye kararını dondurdu - Son Dakika

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli Salim ailesinin evini tahliye etmesine ilişkin kararı askıya aldı.

Filistinli ailenin avukatı Macid Ganayim, Kudüs'ün batısındaki İcra Mahkemesinin, bugünkü duruşmada, Salim ailesiyle ilgili 29 Aralık'a kadar uygulanması gereken tahliye kararını dondurduğunu ve ev üzerinde hak iddia eden Yahudi yerleşimcilerden belge istediğini söyledi.

Ganayim, Yahudi yerleşimci ailenin, iddiasını kanıtlamak üzere, "1988'de evi satın aldığına ve tapuyu elinde bulundurduğuna" ilişkin belgeleri 10 gün içinde mahkemeye teslim etmesi gerektiğini belirtti.

Avukat Ganayim, duruşmada ayrıca polisin Şeyh Cerrah'taki durumun "hassasiyetini" gerekçe göstererek tahliye kararının ertelenmesini talep ettiğini aktardı.

Salim ailesinin Şeyh Cerrah'taki evinden 1988'de tahliye edilmesi yönünde alınan kararı temyize taşıdıklarını aktaran Ganayim, 33 yıl önce alınmış kararın geriye dönük bugün uygulanamayacağını, kararda usulsüzlükler bulunduğunu mahkemeye sunduklarını kaydetti.

"Bir parça rahat nefes aldık"

Filistinli aileden Eyüp Salim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin henüz tahliye kararını bozmadığını ancak dondurduğunu söyledi.

"Bir parça rahat nefes aldık." diyen Salim, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası camianın yanlarında yer almalarının kararda etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Duruşma sırasında onlarca aktivist, Salim ailesine destek olmak için mahkeme önünde toplandı.

Aktivistler, İsrail işgali ve yasa dışı yerleşimlere karşı pankart açarak sloganlar attı.

Salim ailesinin 3 kuşaktır yaşadığı evine tahliye kararı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Filistinli Salim ailesinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evlerini 29 Aralık'a kadar tahliye etmeleri kararı vermişti.

Salim ailesi, 1948'den bu yana bu evde yaşadıklarını belirterek tahliye kararına itiraz etmişti. Filistinlilerin yanı sıra Avrupa Birliği ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birçok kez Salim ailesini ziyaret ederek destek vermişti.