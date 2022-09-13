İsrail mahkemesinden Filistinli gazeteci Goşe'ye ev hapsi

İsrail mahkemesi, sosyal medyadan "kışkırtıcı paylaşımlar" yaptığı suçlamasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Filistinli kadın gazeteci Lema Goşe hakkında ev hapsi kararı verdi.

Goşe'nin avukatı Nasır Avde, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Kudüs'teki Sulh Ceza Mahkemesi'nin müvekkilini "kısıtlayıcı koşullar altında tahliye etmeye" karar verdiğini duyurdu.

Avde, "Koşullar arasında ev hapsi, bilgisayar ve akıllı telefon kullanmamak ve teminat olarak bir miktar para yatırmak bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Tahliyenin geçici olduğuna işaret eden Avde, bir sonraki duruşmanın tarihinin ise henüz belirlenmediğini kaydetti.

Filistinli gazeteci Goşe, "sosyal medya paylaşımları üzerinden kışkırtmada bulunma" ve sözde "terör örgütleriyle bağlantılı olma" suçlamasıyla 4 Eylül'de tutuklanmıştı.

İsrail polisi 11 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, zanlının serbest bırakılan (Filistinli) tutuklularla röportaj yaptığı ve bu paylaşımları sosyal medyada yayınladığı ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer vermişti.

Goşe ayrıca, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli aktivistlerin resimlerini yayınlamakla da suçlanmıştı.

İki çocuk annesi Goşe, gazeteciliğin yanı sıra Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesinde yüksek öğrenim görüyor.

Filistinli kadın gazeteci Goşe'nin 12 Eylül'de elleri ve ayakları zincirli olarak mahkeme salonuna getirilirken "Çocuklarımı istiyorum." diye seslendiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. ???????