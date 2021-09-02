İsrail mahkemesinden hamile Filistinli tutukluya şartlı tahliye - Son Dakika

İsrail mahkemesi, hamile Filistinli tutuklu Enhar ed-Diyk'in şartlı tahliyesine karar verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ofer Askeri Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, Diyk'in serbest bırakılması yönündeki talep görüşüldü.

Mahkeme, Damon Hapishanesi'ndeki kadın tutuklunun 40 bin şekel (yaklaşık 12 bin 500 dolar) kefaletle serbest kalmasına ve Kefr Nimet beldesinde ailesinin yanında ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Nimet beldesi sakinlerinden Enhar ed-Diyk, bölgedeki bir yerleşim biriminde Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yaklaşık 5 ay önce gözaltına alınmıştı. Diyk'e, sadece eşi tarafından ziyaret hakkı tanınmıştı.

Filistinli kadın tutuklu, 25 Ağustos'ta ailesine yazdığı mektup aracılığıyla çocuğunu İsrail cezaevleri dışında doğurmak için uluslararası kurumların devreye girmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin makamlarına göre, İsrail cezaevlerinde 41'i kadın olmak üzere, yaklaşık 4 bin 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.