Son Dakika Haberleri: İsrail mahkemesinden İnsan Hakları İzleme Örgütü sorumlusunun sınır dışı edilmesine onay
Son Dakika Güncel İsrail mahkemesinden İnsan Hakları İzleme Örgütü sorumlusunun sınır dışı edilmesine onay

İsrail mahkemesinden İnsan Hakları İzleme Örgütü sorumlusunun sınır dışı edilmesine onay

6 saat önce

İsrail Yüksek Mahkemesi, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesine ilişkin kararı onayladı.

İsrail mahkemesinden İnsan Hakları İzleme Örgütü sorumlusunun sınır dışı edilmesine onay, System.String[]

İsrail Yüksek Mahkemesi, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Yüksek Mahkeme, Şakir'in çalışma izninin İsrail İçişleri Bakanlığınca iptal edilerek sınır dışı edilmesi kararına yapılan itirazı reddetti.

Kararda, Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'e İsrail'den ayrılması için 20 gün süre tanındı.

İsrail İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2018'de "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek verdiği iddiasıyla Şakir'in çalışma iznini iptal etmiş ve 2 hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir, bakanlığın sınır dışı kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na "Ahmak" diyen Bakan Soylu: Gerekirse özür dilerim
İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail mahkemesinden İnsan Hakları İzleme Örgütü sorumlusunun sınır dışı edilmesine onay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]