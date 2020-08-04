İsrail mahkemesinden Kudüs Valisi Gays'ı serbest bırakma kararı - Son Dakika

Gözaltına alınmasına ilişkin bilgi verilmeyen Gays, nisan ve mayıs aylarında da gözaltına alınmıştı.

Açıklamada, İsrail mahkemesinin Gays'ın Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs İstihbarat Müdürü Cihad el-Fakih ve Fetih Hareketi'nin Kudüs'e bağlı Ayzeriyye Beldesi Sorumlusu Sami Ebu Gayyale ile iletişime geçmemesini şart koştuğu aktarıldı.

Kudüs Valilik Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'teki İsrail sulh mahkemesinde görülen duruşmada Vali Gays'ın şartlı tahliyesine karar verildiği belirtildi.

İsrail mahkemesi, iki haftayı aşkın süredir gözaltında bulunan Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:21

Kaynak: AA

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