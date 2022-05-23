İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "yüksek sesle ibadetine" onayı - Son Dakika
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İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "yüksek sesle ibadetine" onayı

23.05.2022 01:20
İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "yüksek sesle ibadetine" onayı

Hamas Hareketi, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "yüksek sesle ibadet" talebine onay vermesini "ateşle oynamak" olarak niteledi.

Hamas Hareketi, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "yüksek sesle ibadet" talebine onay vermesini "ateşle oynamak" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın kutsallığının ihlale uğramasına ve orada Talmud ayinleri yapılmasına, bedeli ne olursa olsun kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Aksa yalnızca Müslümanların hakkıdır. Söz konusu karar tüm kırmızı çizgileri aşmak ve ateşle oynamaktır. Bu tehlikeli tırmanışın yansımalarının sorumluluğunu işgalci liderler yüklenecek." denildi.

İsrail mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna düzenledikleri baskınlar sırasında "yüksek sesle ibadet etmeleri" ve "bazı ritüelleri gerçekleştirmelerine" izin verilmesi yönünde karar verdi.

Geçen hafta düzenlenen baskında yüksek sesle ayinler yaptıkları için gözaltına alınan 3 reşit olmayan yerleşimci adına yapılan temyiz sonucunda İsrail Sulh Mahkemesi, "Mescid-i Aksa'da yüksek sesle dua etmenin ve yere doğru eğilmenin suç sayılmayacağına" ya da "sivil barışın ihlali olarak değerlendirilmeyeceğine" hükmetti.

Mahkeme ayrıca, 3 yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskınları sırasındaki "eylemlerinin düzensizliğe ve kargaşaya yol açabilecek herhangi bir davranış içermediğini" belirtti.

Kararla, tüm İsrail halkının "Mescid-i Aksa'ya girmesine ve dini ritüellerini gerçekleştirmelerine izin verildiği aktarıldı.

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İsrail mahkemesinden, Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki 'yüksek sesle ibadetine' onay İsrail mahkemesinden, Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki 'yüksek sesle ibadetine' onay
Kaynak: AA

Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'yüksek sesle ibadetine' onayı - Son Dakika


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