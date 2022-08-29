Açlık grevindeki Filistinli Avavde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı dünyaya seslendi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Açlık grevindeki Filistinli Avavde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı dünyaya seslendi Açıklaması

29.08.2022 13:32

İsrail makamlarının hiçbir suç isnadında bulunmadan "idari tutukluluk" kararı kapsamında alıkoyduğu, 170 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli Halil Avavde, İsrail'in keyfi uygulamasına karşı durmaya devam edeceğini söyledi.

İsrail makamlarının hiçbir suç isnadında bulunmadan "idari tutukluluk" kararı kapsamında alıkoyduğu, 170 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli Halil Avavde, İsrail'in keyfi uygulamasına karşı durmaya devam edeceğini söyledi.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Assaf Harofeh Hastanesine kaldırılan açlık grevindeki Avavde, görüntülü bir mesaj yayımlayarak uluslararası kamuoyuna seslendi.

Görüntülerde, aşırı kilo kaybettiği ve adeta "bir deri bir kemik kaldığı" dikkati çeken Avavde, mesajında, ödeyeceği bedel her ne olursa olsun idari tutukluluğa karşı mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

Avavde, şunları söyledi:

"Ey dünyanın özgür insanları! Kemik ve deriden başka bir şey kalmamış bu zayıf beden, Filistin halkının zayıflığını değil, demokratik bir devlet olduğunu iddia eden (İsrail) işgalinin gerçek yüzünü yansıtır. Hiçbir suç isnadı olmaksızın tutuklanan esirler var. Bedenleri ve kanlarıyla, 'İdari tutukluluğu hayır. İdari tutukluluğu hayır!' diyerek barbarca hapsedilmeye karşı koyuyorlar."

Konuşmakta güçlük çeken Filistinli tutuklu, şöyle devam etti:

"Biz davası halkı olan bir halkız ve hep haklı kalacağız. Etimiz ve derimiz gitse de kemiklerimiz yok olsa da idari tutukluluğa karşı durmaya devam edeceğiz. Şuna emin olun: Ödeyeceğimiz bedel her ne olursa olsun haklı olan biziz ve davamız haklı bir davadır."

Ne olmuştu?

İsrail tarafından en son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı.

Avavde, 111 gün sürdürdüğü açlık grevini, hakkındaki "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Avavde'nin tahliye talebi 15 Ağustos'ta Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesince reddedilmişti.

Filistinli tutuklunun sağlık durumuyla ilgili 25 Ağustos'ta AA'ya konuşan eşi Delal Avavde, eşinin sağlık durumunun çok kritik olduğunu ve "her an öleceğinden endişe ettiklerini" söylemişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

YORUMLAR
500
AB: Açlık grevindeki Filistinli 'idari tutuklu' Avavde derhal serbest bırakılmalı AB: Açlık grevindeki Filistinli 'idari tutuklu' Avavde derhal serbest bırakılmalı Hanzala'nın çizeri, Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin vefatının üzerinden 35 yıl geçti Hanzala'nın çizeri, Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin vefatının üzerinden 35 yıl geçti
Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açlık grevindeki Filistinli Avavde, İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulamasına karşı dünyaya seslendi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Açlık grevindeki Filistinli Avavde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı dünyaya seslendi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement