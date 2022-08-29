Açlık grevindeki Filistinli Avavde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı dünyaya seslendi Açıklaması

İsrail makamlarının hiçbir suç isnadında bulunmadan "idari tutukluluk" kararı kapsamında alıkoyduğu, 170 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli Halil Avavde, İsrail'in keyfi uygulamasına karşı durmaya devam edeceğini söyledi.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Assaf Harofeh Hastanesine kaldırılan açlık grevindeki Avavde, görüntülü bir mesaj yayımlayarak uluslararası kamuoyuna seslendi.

Görüntülerde, aşırı kilo kaybettiği ve adeta "bir deri bir kemik kaldığı" dikkati çeken Avavde, mesajında, ödeyeceği bedel her ne olursa olsun idari tutukluluğa karşı mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

Avavde, şunları söyledi:

"Ey dünyanın özgür insanları! Kemik ve deriden başka bir şey kalmamış bu zayıf beden, Filistin halkının zayıflığını değil, demokratik bir devlet olduğunu iddia eden (İsrail) işgalinin gerçek yüzünü yansıtır. Hiçbir suç isnadı olmaksızın tutuklanan esirler var. Bedenleri ve kanlarıyla, 'İdari tutukluluğu hayır. İdari tutukluluğu hayır!' diyerek barbarca hapsedilmeye karşı koyuyorlar."

Konuşmakta güçlük çeken Filistinli tutuklu, şöyle devam etti:

"Biz davası halkı olan bir halkız ve hep haklı kalacağız. Etimiz ve derimiz gitse de kemiklerimiz yok olsa da idari tutukluluğa karşı durmaya devam edeceğiz. Şuna emin olun: Ödeyeceğimiz bedel her ne olursa olsun haklı olan biziz ve davamız haklı bir davadır."

Ne olmuştu?

İsrail tarafından en son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı.

Avavde, 111 gün sürdürdüğü açlık grevini, hakkındaki "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Avavde'nin tahliye talebi 15 Ağustos'ta Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesince reddedilmişti.

Filistinli tutuklunun sağlık durumuyla ilgili 25 Ağustos'ta AA'ya konuşan eşi Delal Avavde, eşinin sağlık durumunun çok kritik olduğunu ve "her an öleceğinden endişe ettiklerini" söylemişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.