İsrail mayıs ayında 690 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail mayıs ayında 690 Filistinliyi gözaltına aldı

08.06.2022 23:36
İsrail mayıs ayında 690 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin mayıs ayında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 690 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin mayıs ayında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 690 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, Zamir Esirleri Koruma Kurumu ve Vadi Hilve Enformasyon Merkezi tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in geçen ay büyük bir gözaltı operasyonu yürüttüğü belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 76'sı 18 yaş altı çocuk ve 19'u kadın olmak üzere 690 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltı operasyonlarının en çok Kudüs'te yoğunlaştığı kaydedilen açıklamada, geçen ay gözaltına alınanlardan 58'i çocuk, 16'sı kadın olmak üzere 401'inin Kudüs'ten olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in çoğunluğu yeni gözaltında olanlardan olmak üzere 160 idari gözaltı kararı verdiği belirtildi.

Gözaltı operasyonlarına, gözaltına alınanlar ve ailelerine yönelik ağır ihlallerin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, soruşturma ve gözaltı merkezlerine sevk edilmelerinin ardından İsrail askerleri tarafından yaralanan vakaların da bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin sayısının geçtiğimiz mayıs ayı sonuna kadar 32'si kadın ve 170'i çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 700'e, idari tutuklu sayısının ise 640'a ulaştığı kaydedildi.

Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları yürüten İsrail, gözaltına aldığı bazı Filistinlileri birkaç gün sorguladıktan sonra serbest bırakırken, bazılarını hapishanelere naklediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

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