İsrail Meclisi, Lübnan'la deniz sınırı anlaşması için toplanacak - Son Dakika
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İsrail Meclisi, Lübnan'la deniz sınırı anlaşması için toplanacak

11.10.2022 23:30
İsrail Meclisi, Lübnan'la deniz sınırı anlaşması için toplanacak

İsrail Meclisinin, Lübnan ile üzerinde uzlaşma sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere yarın toplanacağı bildirildi.

İsrail Meclisinin, Lübnan ile üzerinde uzlaşma sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere yarın toplanacağı bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Meclis Başkanı Mickey Levy, İsrail ile Lübnan arasında deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin tarafların üzerinde uzlaştığı anlaşmanın 12 Ekim Çarşamba günü Genel Kurul'a sunulmasını sağlayacağını söyledi.

Sukot Bayramı dolayısıyla sürecin bir hafta ertelenmemesi için bu adımı attığını ifade eden Levy, yarınki kabine toplantısından sonra milletvekillerinin anlaşmanın detaylarını "bir an önce" gözden geçirmesine imkan tanıyacağını dile getirdi.

İsrail Meclisinin internet sitesinde yer alan açıklamada da yarın yerel saatle 18.00'de Genel Kurul'un toplantıya çağrıldığı duyuruldu.

İsrail ve Lübnan arasında uzlaşma sağlandığı ifade edilen deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmanın yarın öğleden önce daraltılmış güvenlik kabinesinde görüşülmesi bekleniyor. İsrail hükümetinin, yerel saatle 15.00'te anlaşmayı görüşmek üzere toplanması planlanıyor.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, bugün İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

Anlaşmayı kimin onaylayacağı tartışması

İsrail'de 1 Kasım'da yapılacak seçimler nedeniyle anlaşmayı kimin onaylayacağı yönünde tartışmalar yükselmişti.

Lapid hükümeti, anlaşmayı kabinede oylamaya hazırlanırken muhalefet anlaşmanın onay için Meclise getirilmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrailli sağ görüşlü sivil toplum kuruluşu Lavi de Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasının Meclise sunulması talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme de hükümetten, Lavi'nin dilekçesine, İsrail'deki parlamento seçimlerinden 4 gün önceye denk gelen, 27 Ekim'e kadar yanıt vermesini talep etmişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD'li diplomat Amos Hochstein'ın arabuluculuğundaki müzakerelerde 2 Ekim'de sona gelinmişti. Lübnan, 4 Ekim'de anlaşmada bazı değişiklikler talep etmiş, İsrail iki gün sonra bunları reddettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Meclisi, Lübnan'la deniz sınırı anlaşması için toplanacak - Son Dakika

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