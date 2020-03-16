İsrail Meclisi'ndeki yemin törenine yeni tip koronavirüs damgasını vurdu - Son Dakika

İsrail Meclisi'nin 23. dönem açılış töreninde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle milletvekilleri üçer kişilik gruplar halinde yemin ederken, Genel Kurul koltukları boş kaldı.

Ülkede 2 Mart'ta yapılan seçimler sonucu Meclis'e girmeye hak kazanan 120 milletvekili, yemin ederek görevlerine başladı.

23. dönem milletvekillerinin yemin törenine ise Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler damga vurdu.

Sağlık Bakanlığının 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği toplantı ve etkinlikleri yasaklayan talimatı nedeniyle törende İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein ve birkaç meclis görevlisi dışında hiç kimse Genel Kurula alınmadı.

Milletvekilleri ise alfabetik sıraya göre üçer kişilik gruplar halinde Genel Kurula gelerek yemin ettikten sonra salondan ayrıldı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de dünden itibaren kapatılmasına karar verilmişti.