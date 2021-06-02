İsrail Meclisi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı'nı seçiyor - Son Dakika

İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Mecliste yapılacak oylamada eski İşçi Partisi Genel Başkanı Isaac Herzog ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarışıyor.

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