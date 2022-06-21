İsrail Meclisinde erken seçim kararı için ilk oylama yarın yapılacak

İsrailli milletvekilleri, koalisyon hükümetinin erken seçime gitme kararını yarın yapılacak ön oturumda oylayacak.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Meclis Başkanlığı, erken seçim için parlamentonun feshine ilişkin yasa tasarısını yarın oylamaya sunma kararı aldı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için ön oturumun ardından 3 oturumda daha oylamaya sunulması gerekiyor. Tasarının diğer oturumlarının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Yasa tasarısı, erken seçim tarihini de içerecek. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, seçimin muhtemelen 25 Ekim'de gerçekleşeceğini bildirmişti.

İsrail'in erken seçim sarmalı

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Meclis kararı onaylarsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olarak görev yapacak.

Haziran 2021'de göreve gelen Bennett öncülüğündeki koalisyon, üst üste 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemini sona erdirmişti.