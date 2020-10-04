İsrail meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku lideri Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Avde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını ancak durumunun iyi olduğunu belirtti.

Karantina sürecinde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirten Avde, halka sağlık talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel de bugün Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.