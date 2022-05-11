İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi, meclisin feshedilmesi için oy kullanacak - Son Dakika
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İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi, meclisin feshedilmesi için oy kullanacak

11.05.2022 02:24
İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi, meclisin feshedilmesi için oy kullanacak

İsrail Meclisinde 6 sandalyesi olan Ortak Arap Listesi, muhalefetin sunduğu meclisin feshedilmesi için bugün yapılacak ilk oylamada "evet" oyu kullanacağını duyurdu.

İsrail Meclisinde 6 sandalyesi olan Ortak Arap Listesi, muhalefetin sunduğu meclisin feshedilmesi için bugün yapılacak ilk oylamada "evet" oyu kullanacağını duyurdu.

Ortak Arap Listesi lideri Eymen Avde, İsrail Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, bugün mecliste ilk tur oylamaya sunulacak tasarı için "evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.

Ortak Arap Listesi, 9 Mayıs'taki İsrail Parlamentosunun (Knesset) yaz döneminin ilk oturumunda, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud partisinin başını çektiği muhalefetin, Naftali Bennett hükümetinin düşürülmesi için verdiği gensorunun aleyhine oy kullanmıştı.

Söz konusu oylamada, tasarı 52 "evet" oyuna karşılık 61 "hayır" oyuyla reddedilmişti.

Ortak Arap Listesi yaptığı açıklamada, ret oyu kullanma sebebini, "Netanyahu'yu yeniden iktidara getirecek hiçbir adımı desteklememe" şeklinde açıklamıştı.

Açıklamada, partinin Netanyahu'nun metoduna karşı olduğu, Likud'un sunduğu önerinin desteklenmeyeceği ve hiçbir şekilde Netanyahu ve partisi için can simidi olunmayacağı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca, Bennett hükümetinin de desteklenmeyeceği dile getirilmişti.

İsrail'de tasarıların meclisten geçmesi için 3 tur oylamadan geçmesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

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