İsrail medyası: Fas'tan bir heyet İsrail'i ziyaret ediyor - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in davetiyle, Fas'tan sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve gazetecilerden oluşan bir heyetin İsrail'e ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Faslı heyet, 6 gün sürecek bir ziyaret için pazar günü İsrail'e geldi. Heyette yer alan ancak isimleri paylaşılmayan Faslıların, STK temsilcileri ve gazetecilerden oluştuğu aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'in Rabat Büyükelçisi David Govrin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 kişiden oluşan ve İsrail'e gidecek Faslı bir heyeti ay ortasında ağırladığını belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in davetiyle yapılacak ziyaretin gelecek günlerde gerçekleştirileceğini aktaran Govrin, ziyaretin, iki ülke arasında kültür, medya ve sosyal alanlarda iş birliğini güçlendirmek ve pekiştirmek bağlamında yapılacağını kaydetmişti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından ocak ayında Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.