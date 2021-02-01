İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edildi - Son Dakika

İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edildi

01.02.2021 13:33
İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edildi, System.String[]

İsrail'in Filistin'e 2 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teslim ettiği bildirildi.

İsrail'in Filistin'e 2 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teslim ettiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) ait radyoda konuya dair yayınlanan haberde, İsrail yönetiminin bu sabah Filistin'e Kovid-19 aşısı gönderdiği belirtildi.

Habere göre, İsrailli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah yakınındaki Beytunya kontrol noktasında aşıları Filistin tarafına teslim etti.

Bu teslimatın İsrail yönetimi tarafından Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verilmesi kararı doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

İsrail yönetimi, dün sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı göndereceğini duyurmuştu.

Uluslararası kuruluşlar, kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail'e Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için aşı temin etmesi çağrısı yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, 6 Ocak'ta İsrail yönetimine Cenevre Sözleşmesini de hatırlatarak Kovid-19 aşılarının Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 5 milyon Filistinliye "adil ve eşit bir biçimde dağıtılması" çağrısında bulunmuştu.

Örgüt, aksi takdirde Tel Aviv'in bu sözleşmenin ilgili maddelerini ihlal etmiş olacağına dikkati çekmişti.

İsrail ise Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için Kovid-19 aşısı temininden sorumlu olmadığını iddia etmiş, Filistin yönetiminden de bu yönde talep gelmediğini ileri sürmüştü.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, E 5, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor
Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı         
13:41
Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı         
13:00
Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere         
12:13
Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi         
12:07
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak         
11:33
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Mahalleli şaşkına döndü! Kasalar dolusu meyve yokuş aşağı yuvarlandı, vatandaşlar topladı Mahalleli şaşkına döndü! Kasalar dolusu meyve yokuş aşağı yuvarlandı, vatandaşlar topladı         
09:31
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 13:47:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz Kovid-19 aşısı teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei