İsrail medyası: İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi vardı - Son Dakika

İsrail medyası: İsrail'in 10 yıldır Bahreyn'de ofisi vardı
İsrail'in bu ay ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Bahreyn'de bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla 10 yıldır bir ofisi olduğu bildirildi.
İsrail'in bu ay ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Bahreyn'de bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla 10 yıldır bir ofisi olduğu bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde, İsrail'in Körfez ülkesi Bahreyn'de 10 yıl önce bir ofis açtığı belirtildi.
Söz konusu ofisin İsrail'in bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla açıldığı ifade edildi.
Habere ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
Son Dakika 20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı