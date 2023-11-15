 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'de savaş kabinesi, Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak - Son Dakika

İsrail'de savaş kabinesi, Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak

15.11.2023 00:04

İsrail'de ''savaş kabinesi'' olarak adlandırılan ''Acil Durum Hükümeti''nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmayı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

İsrail'de "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmayı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

BU GECE SAVAŞ KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, üst düzey siyasi yetkililere dayandırdığı haberinde, savaş kabinesinin rehine anlaşmasının detaylarını görüşmek için bu gece toplanacağını belirtti.

İsrail medyasına göre 'savaş kabinesi' Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak

ATEŞKES GÜNLERİNİ AZALTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Hamas'ın birkaç gün önce takas sırasında serbest kalmasını istediği Filistinlilerin sayısında ısrar ettiği hatırlatılan haberde, İsrail'in takas anlaşmasının bir parçası olacak ateşkes günlerini azaltmaya çalıştığına işaret edildi.

Ateşkesin 3-5 gün arasında olabileceğine dikkat çekilen haberde, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sırasında esir alarak Gazze'ye götürdüğü İsraillilerin yakınlarının da "savaş kabinesinin anlaşmayı kabul etmesi" talebiyle bir basın toplantısı düzenleyebilecekleri aktarıldı.

İsrail medyasına göre 'savaş kabinesi' Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak

ABD: ANLAŞMA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DUYURULABİLİR

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü.

The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" iddia ederek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı serbest bırakılmasının planlandığını ifade etmişti.

İsrailli yetkili, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen anlaşma kapsamında, Gazze'ye insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savunmuştu.

İsrail medyasına göre 'savaş kabinesi' Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak

HAMAS, "5 GÜNLÜK ATEŞKES İÇİN 70 ESİRİ BIRAKMAYA HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Haberde, anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) işbirliğinde "şekillendiği" belirtilerek, İsrailli yetkililerin Katar'dan "sadece arabuluculuk yapmasını değil Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği" ileri sürüldü.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de savaş kabinesi, Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak - Son Dakika


Son Dakika
00:02 Süper Lig devi gözüne kestirmişti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da
00:04 İsrail'de savaş kabinesi, Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak
23:34 Bisikletli kadının peşinde trafikte kendini tatmin eden şahıs yakalandı
23:19 Almanlar şokta! Fenerbahçe Opet rakibini deplasmanda devirdi
23:06 Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
22:38 Bomba iddia! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor
22:25 Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de gözaltına alındığı dolandırıcılık davasında mütalaa açıklandı
22:19 ABD Başkanı Biden, Gazze'deki esirlere seslendi: Biraz daha dayanın, geliyoruz
21:58 İnanılmaz başarı! Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan Jesus, Ancelotti'yi bile solladı
21:42 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Erdoğan'ın İsrail'e tepkisinden rahatsız oldu: Sözleri absürt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 01:33:39. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de savaş kabinesi, Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement