Mısır'dan İsrail-Filistin arasında ateşkes önerisi - Son Dakika

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Mısır'ın İsrail- Filistin arasında perşembe günü saat 06.00'dan itibaren başlayacak bir ateşkes önerdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, can kayıpları artmaya devam ediyor. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Mısır'ın İsrail-Filistin arasında perşembe günü saat 06.00'dan itibaren başlayacak bir ateşkes önerdiği bildirildi. Haberlerde ayrıca, Hamas'ın bu ateşkese olumlu yanıt verdiği ifade edilirken, İsrail'in ise ateşkes teklifine henüz yanıt vermediği aktarıldı.

(İHA)