İsrail medyasından Doğu Akdeniz'de makalesi: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyasından Jerusalem Post, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışmayı Türkiye'nin kazanacağını belirtti.
İsrail medyasından Jerusalem Post, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışmayı Türkiye'nin kazanacağını belirtti.
İsrail medyasından Jerusalem Post, Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan Türkiye'nin faaliyetlerini kaleme alan bir makale kaleme aldı. Gazete makalesinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri sonucunda panikleyen Yunanistan'ın Türkiye karşısında şansı olmadığını ifade etti. Jerusalem Post, artan gerilime ilişkin yayınladığı haberde, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışmada Türkiye'nin kazanacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'a destek vermediğinin altını çizen gazete, Doğu Akdeniz'de artan gerilimin İsrail'i de etkilediğini öne sürdü.
Son Dakika Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü Bankadan para dolu çanta ile çıkan vatandaşın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak