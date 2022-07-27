İsrailli ilaç firması, ABD'deki "opioid krizi" için 4,35 milyar dolarlık tazminatı kabul etti - Son Dakika
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İsrailli ilaç firması, ABD'deki "opioid krizi" için 4,35 milyar dolarlık tazminatı kabul etti

27.07.2022 19:45
İsrailli ilaç firması, ABD'deki "opioid krizi" için 4,35 milyar dolarlık tazminatı kabul etti

İsrail merkezli ilaç şirketi Teva, ABD'de opioid krizinde rolü olduğu iddiasıyla aleyhinde açılan davalara karşı 4,35 milyar dolarlık tazminatı ödemeyi prensipte kabul ettiğini duyurdu.

İsrail merkezli ilaç şirketi Teva, ABD'de opioid krizinde rolü olduğu iddiasıyla aleyhinde açılan davalara karşı 4,35 milyar dolarlık tazminatı ödemeyi prensipte kabul ettiğini duyurdu.

Teva şirketinden yapılan yazılı açıklamada, opioid maddesi çerçevesindeki anlaşmanın mali şartlarına ilişkin ABD'deki eyalet başsavcıları, Kızılderili kabilelerin danışmanları ve avukatların yanı sıra diğer davacılardan oluşan "çalışma grubuyla" prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Teva'nın 4,25 milyar dolara varan tazminat ödemesinin yanında Kızılderili kabilelere de 100 milyon dolara yakın ödeme yapacağı aktarılan açıklamada, bahsi geçen ödemelerin 13 yılda tamamlanacağına işaret edildi.

Ön anlaşmanın Amerikalı çalışma grubu ve Teva arasında oluşturulacak nihai belgeler ile nihai anlaşmada belirlenecek katılım eşiğine ulaşılmasına bağlı olduğu kaydedildi.

Nihai anlaşma için gerekli belgelerin birkaç hafta içinde tamamlanması ve nihai anlaşmanın imzalanmasının beklendiğine vurgu yapıldı.

Dünyadaki en büyük 20 ilaç şirketi arasında yer alan Teva, 20. yüzyılın başlarında Kudüs kentinde kuruldu. Firmanın halihazırda merkezi İsrail'in Petah Tikva kentinde yer alıyor. Teva, yıllık 17 milyar dolarlık geliriyle İsrail'in en büyük firmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Opioid krizi

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler hem ağrı kesici hem uyuşturucu olarak kullanılıyor.

Federal hükümetin kayıtlarına göre, ABD'de 2001 yılından bu yana opioid ilaçların kötü kullanımından dolayı yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD'li milyarder Sackler ailesinin ilaç şirketi Purdue ve Teva'nın da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın firmaya ağrı kesici ilaçlarında yüksek oranda bulunan opioid maddesinin bağımlılık yapması nedeniyle 2 bin 600'den fazla dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrailli ilaç firması, ABD'deki "opioid krizi" için 4,35 milyar dolarlık tazminatı kabul etti - Son Dakika
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